لأول مرة... تصريحات رسمية سعودية عن العلاقة مع إسرائيل

تحدث وزير وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أمام لجنة العلاقات الخارجية الأمريكية، مساء أمس الأربعاء، لأول مرة، عن العلاقات السعودية الإسرائيلية.

ونفى الجبير أن تكون للرياض أي علاقات مع إسرائيل، معلنا أن السعودية تتمسك بحل الدولتين في التعامل مع أزمة الشرق الأوسط بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.

© REUTERS / AMIR LEVY ابن سلمان: لدينا الكثير من المصالح المشتركة مع إسرائيل

وقال ابن سلمان إن "إسرائيل تملك اقتصادا كبيرا مقارنة بحجمها، وهذا الاقتصاد متنام، وبالطبع هناك الكثير من المصالح التي نتقاسمها مع إسرائيل".

وبالنسبة للأزمة اليمنية، أكد الجبير، أن "السعودية لن تسمح لإيران وحزب الله بالسيطرة على اليمن، أو مناطق على الحدود الجنوبية للسعودية".

وأوضح في كلمته، أن "الحل في اليمن سياسي، وليس عسكريا"، مستدركا: "الحوثيين عرقلوا وصول منظمة الصحة العالمية للمناطق المحتاجة في اليمن، وعقدوا 17 اتفاقا ولم ينفذوا أي وعد منها". وأضاف الجبير، أن "الحوثيين لهم الحق أن يكونوا جزءا من العملية السياسية في اليمن، وليس السيطرة عليها".

وحول الأزمة السورية، نوه وزير الخارجية السعودي إلى أن "الوضع مأساوي، وكان يمكن أن ينتهي بشكل أسرع عند نشوب الأزمة". وألمح إلى أن تدخل روسيا غير التوازن العسكري على الأرض، مشددا على أن الحل في سوريا يرتكز على مقررات جنيف.