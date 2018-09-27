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10:45 27 سبتمبر/ أيلول 2018
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    وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأردني الصفدي

    لافروف والصفدي يبحثان على هامش أعمال الجمعية العامة التسوية في الشرق الأوسط

    © Sputnik . Ekaterina Chesnokova
    العالم العربي
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    أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بحث مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأوضاع في الشرق الأوسط مع التركيز على سوريا والعراق والتسوية في المنطقة.

    موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "جرى خلال الحديث تبادل للآراء حول الجوانب الرئيسية من أجندة الشرق الأوسط مع التركيز على الأوضاع في سوريا والعراق والتسوية الشرق أوسطية. تم التأكيد على التزام الطرفين بالتسوية السياسية الدبلوماسية لأزمات ومشاكل المنطقة القائمة عبر الحوار الوطني الواسع وعلى أساس القاعدة القانونية المعترف بها دوليا مع الالتزام التام بميثاق الأمم المتحدة".

    الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ
    © Sputnik . Alexey Vitvitsky
    الأمين العام لحلف "الناتو" يقول إنه بحث مع لافروف مسألة إنشاء قاعدة أمريكية في بولندا

    كما أشار بيان الخارجية إلى أنه "تم إيلاء اهتمام خاص لمهام التطوير التدريجي للتعاون الروسي الأردني متعدد الأوجه".

    كما أفاد بيان الخارجية الروسية، بأن وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران، سيرغي لافروف ومولود جاووش أوغلو ومحمد جواد ظريف، بحثوا في اجتماع عقد في نيويورك، أمس الأربعاء، الوضع في إدلب وآفاق إطلاق العملية السياسية في سوريا، وأكدوا النية لبذل الجهود لإطلاق مبكر للّجنة الدستورية.

    وجاء في بيان الخارجية: "جرت خلال الاجتماع مناقشة مفصلة للوضع" على الأرض "، وخاصة في منطقة خفض التصعيد في إدلب، فضلا عن آفاق إطلاق عملية مستدامة حقيقية للتسوية السياسية للأزمة السورية. وأعرب المشاركون في الاجتماع عن تقييمهم العالي للاتفاقات التي تم التوصل إليها في سوتشي يوم 17 أيلول/سبتمبر، بشأن استقرار الوضع في إدلب، التي تسمح بحماية المدنيين الأبرياء ومواصلة النضال بلا هوادة ضد الإرهاب".

    وأضاف بيان الخارجية: "وأكد المشاركون على سعيهم لتسريع الجهود المبذولة لصياغة وإطلاق لجنة دستورية في جنيف على أساس قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري، والقرار 2254 لمجلس الأمن الدولي".

    وتفتتح الدورة الثالثة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة أعمال مداولاتها العامة، رفيعة المستوى، بمشاركة رؤساء دول وحكومات العالم.

    وبدأت الجلسة يوم الثلاثاء 25 سبتمبر/ أيلول وألقى الرؤساء المشاركون في الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، خطاباتهم.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أيمن الصفدي, سيرغي لافروف, الأردن, سوريا, روسيا
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