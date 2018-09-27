العراق... العبادي ينقل قائد عمليات البصرة من منصبه

قرر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الخميس 27 سبتمبر / أيلول، نقل قائد عمليات محافظة البصرة من منصبه، بعد أسابيع من الاحتجاجات على تردي الأوضاع الخدمية، التي شهدت حرق مقار بعثات دبلوماسية وأحزاب سياسية.

© REUTERS / Essam al-Sudani تجدد التظاهرات في البصرة وانطلاق أخرى في بغداد وسط مطالبات جديدة

القاهرة — سبوتنيك . وذكر بيان مقتضب للمكتب الإعلامي للعبادي: "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي وجه بنقل الفريق الركن جميل كامل الشمري من قيادة عمليات البصرة، وتكليفه بمهام رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية".

وتشهد محافظة البصرة، الغنية بالنفط، احتجاجات على مدار الأسابيع الأخيرة ضد تردي الخدمات وتلوث المياه، خلفت عددا من القتلى والجرحى.

وشهدت المحافظة حرق مبنى مجلس المحافظة ومقار أحزاب سياسية منها مقار منظمة بدر وحزب الدعوة والفضيلة وعصائب أهل الحق، كما أضرم متظاهرون غاضبون، النار في مبنى القنصلية الإيرانية في محافظة البصرة جنوب العراق.

وأعلن حيدر العبادي، خلال زيارته للبصرة، الشهر الجاري، رفضه الاعتداء على القنصليات والبعثات الدبلوماسية في البلاد.