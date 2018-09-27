لهذا السبب... هادي يلتقي ابن زايد في نيويورك

بحث الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الخميس 27 سبتمبر / أيلول، مع وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان، في نيويورك، الجهود المشتركة، في إطار "التحالف العربي"، لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن.

© AFP 2018 / Mohammed Huwais اليمن... وكيل محافظة المهرة السابق يصل إلى الغيظة بحشد قبلي كبير

القاهرة – سبوتنيك . وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعرض الجانبان في اللقاء، الذي جاء على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أوجه العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها وتعزيزها؛ واتفقا على مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين.

جدير بالذكر أن الإمارات تشارك بقوة في "التحالف العربي" بقيادة السعودية، الذي يخوض، إلى جانب قوات الحكومة اليمنية الموالية لهادي، منذ مارس / أذار 2015، عمليات عسكرية جوية وبحرية وبرية ضد أنصار الله (الحوثيين)، المسيطرين على العاصمة صنعاء وميناء الحديدة الاستراتيجي، ومناطق شاسعة في شمال البلاد.

وأدى النزاع الدموي في اليمن، حتى أغسطس / آب الماضي، عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين.

وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي نفذها "التحالف العربي"، وذلك وفقا لبيانات من مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.

كما تسبب النزاع في تهجير مئات الآلاف من السكان من أماكن سكناهم إلى داخل وخارج اليمن، فضلا عن تدمير هائل في البنية التحتية للبلاد، وانتشار الأوبئة والأمراض المعدية، وكذلك المجاعة في بعض المناطق.