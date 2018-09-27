اندلاع حريق ضخم في بنك الكويت الوطني (فيديو)

اندلع حريق ضخم، اليوم الخميس، في مبنى بنك الكويت الوطني ما اضطر السلطات إلى إخلاء أكثر من 2500 عامل من الموقع على الفور.

وذكر الحساب الرسمي لبنك الكويت الوطني على موقع تويتر أن "مبنى بنك الكويت الوطني قيد الإنشاء تعرض لحريق جزئي في أحد المرافق وتمت السيطرة على الحريق بنسبة 90% من قبل الإدارة العامة للإطفاء".

نحيطكم علمًا بأن مبنى بنك الكويت الوطني قيد الإنشاء قد تعرض لاندلاع حريق جزئي في أحد المرافق وقد تمت السيطرة على الحريق بنسبة 90% من قبل الإدارة العامة للإطفاء، وقد تم إخلاء أكثر من 2500 عامل من الموقع بوقت قياسي دون حدوث أي إصابات.

وسنوافيكم لاحقًا بآخر المستجدات.

شكرًا لتفهمكم. — National Bank of Kuwait (@NBKPage) September 27, 2018

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وتابع البنك في تغريدته:

"تم إخلاء أكثر من 2500 عامل من الموقع بوقت قياسي دون حدوث أي إصابات، وسنوافيكم لاحقًا بآخر المستجدات، شكرًا لتفهمكم.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور تظهر الحريق الضخم الذي تصاعدت منه أعمدة دخان كثيفة، وتصاعد ألسنة اللهب واشتداد الحريق الذي توسعت دائرته.

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وكانت الشرطة الكويتية قد كشفت، يوم الخميس 20 سبتمبر/أيلول، عن مفاجأة بشأن واقعة السطو المسلح على بنك في الكويت، وكان موقع "المجلس" الكويتي قد نشر مقطع فيديو لعملية سطو مسلح على بنك "الخليج" في الكويت.