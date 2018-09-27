شقيق أمير قطر يثير الجدل... وتركي آل الشيخ يدخل على الخط

نشر جوعان بن حمد نجل أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني صورة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد أثناء إلقائه خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشاد جوعان، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، بكلمة الأمير، ووصفه كالإبل صوته كالرعد، حيث قال في عباراته المثيرة" بعيرنا الهادر مكول وعقّار والا التوى بركاب بدوً كسرها".

بعيرنا الهادر مكول وعقّار

والا التوى بركاب بدوً كسرها pic.twitter.com/B2qwnk0wu7 — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) September 25, 2018

وعلق رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ على الكلمات المثيرة للسخرية عبر موقع التواصل الاجتماعي قائلا: "‏ياخي ‎ليتهم رقدوا … والله مو عشانك عشان قبيلة تميم … وش ذا الحكي … شعر فارسي؟"

وأضاف: "الشئ الوحيد الصحيح اللي سواه أبوك إنه سماك جوعان … جوعان عقل صحيح".