شقيق أمير قطر يثير الجدل... وتركي آل الشيخ يدخل على الخط

وأشاد جوعان، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، بكلمة الأمير، ووصفه كالإبل صوته كالرعد، حيث قال في عباراته المثيرة" بعيرنا الهادر مكول وعقّار والا التوى بركاب بدوً كسرها".
بعيرنا الهادر مكول وعقّار— جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) September 25, 2018
والا التوى بركاب بدوً كسرها pic.twitter.com/B2qwnk0wu7
وعلق رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ على الكلمات المثيرة للسخرية عبر موقع التواصل الاجتماعي قائلا: "ياخي ليتهم رقدوا … والله مو عشانك عشان قبيلة تميم … وش ذا الحكي … شعر فارسي؟"
وأضاف: "الشئ الوحيد الصحيح اللي سواه أبوك إنه سماك جوعان … جوعان عقل صحيح".
ياخي #ليتهم_رقدوا… والله مو عشانك عشان قبيلة تميم… وش ذا الحكي… شعر فارسي ؟! pic.twitter.com/KhFw53R3to— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) September 26, 2018
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)