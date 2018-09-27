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14:13 27 سبتمبر/ أيلول 2018
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    سد الفرات (سد الطبقة)

    وزير سوري يكشف ما فعلته تركيا تزامنا مع إغلاق "داعش" لبوابات سد الفرات

    © REUTERS / Nour Fourat
    العالم العربي
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    أكد وزير الموارد المائية السوري، نبيل الحسن، أن الاتفاقية الموقعة مع الجانب التركي والعراقي تقضي بإعطائنا 210 مترا مكعبا بالثانية، مشيرا إلى أن "تركيا عدو حتى في المياه وتحاربنا بشكل غير طبيعي".

    الجيش السوري
    © Sputnik . Morad Saeed
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    وكشف الوزير السوري عن وجود بعض المشاكل على الحدود اللبنانية السورية بخصوص وارد نهر العاصي الذي وصل في بعض الأيام إلى 0.85 متر بالثانية، واصفا أنه أقل رقم في تاريخه، موضحا أنه يجب ألا يقل الرقم عن 4 حتى 8 أحيانا، "وحاليا عاد التوازن نتيجة الاتصالات مع الجانب اللبناني إلى 3.2 متر مكعب". بحسب ما ذكرته صحيفة "الوطن" السورية.

    وفي كلمة له في مجلس الشعب السوري، رد الوزير الحسن على مداخلات بعض النواب حول نهري الفرات ودجلة بقوله: الاتفاقية مع الجانب التركي والعراقي تقضي بإعطائنا 210 متر مكعب بالثانية، مضيفا: تركيا عدو حتى في المياه تحاربنا بشكل غير طبيعي.

    وأضاف وزير الموادر المائية أنه في الفترة التي احتجنا فيها إلى أن تخف مصادرنا المائية نتيجة إغلاق بوابات سد الفرات من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) أصبح يأتينا من تركيا من 700 إلى 800 متر مكعب في الثانية.

    وقال: في بعض الأشهر مثل تموز/ يوليو وآب/ أغسطس يضطر الجانب التركي لفتح المياه نتيجة توليد الكهرباء واضطرارهم لتشغيل عنفات سدودهم فكان الوارد أكثر من 370 متر مكعب بالثانية.

    وأكد الحسن أنه تم استغلال هذه المياه بالتخزين، مضيفا: لست خائفا من شيء اسمه عطش لأن هناك مخزونا احتياطيا لا يقل عن 45 يوما في تلك المنطقة.

    ونوه الوزير أمام أعضاء مجلس الشعب بأن نهر الخابور جف نهائيا لافتا إلى أن هناك أكبر سد في تركيا أثر على العراق "وسيؤثر على سوري باعتبار أن هناك مشروعا استراتيجيا في الحسكة هو عين ديوار معبرا عن اعتقاده بأن "هذا الموضوع يحل وفقا للظروف السياسية."

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا, سد الفرات, أزمة مياه الشرب, تنظيم داعش الإرهابي, الحكومة السورية, الحكومة التركية, وزير الموادر المائية السورية, سوريا
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