قطر والإمارات والبحرين تنفذ قرارا رفضته الكويت

اتخذت قطر والإمارات والبحرين قرارا جديدا، تماشيا مع قرار أمريكي، صدر في الولايات المتحدة الأمريكية.

دبي —سبوتنيك. وقرر بنك قطر المركزي، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة على الإيداع إلى 2.25 بالمئة، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

© AFP 2018 / MARWAN NAAMANI البحرين تتهم 169 شخصا بتأسيس "حزب الله البحريني"

وبحسب الوكالة، "أعلن مصرف قطر المركزي رفع سعر فائدة المصرف للإيداع بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 2.25 بالمائة"

وأوضحت الوكالة أن "ذلك جاء تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي [برفع معدلات الفائدة بـ 25 نقطة أساس إلى نطاق 2 — 2.25 بالمئة]".

وكانت عدة بنوك مركزية خليجية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم رفع أسعار الفائدة.

كما قرر المصرف المركزي الإماراتي رفع أسعار الفائدة الرئيسية المطبقة على شهادات الإيداع بواقع 25 نقطة أساسية، ورفع سعر إعادة الشراء (الريبو) الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع بـ 25 نقطة أساس.

و في ذات السياق رفع المركزي البحريني أسعار الفائدة 25 نقطة أساس. وأفاد البنك المركزي البحريني بأنه رفع أسعار الفائدة على الإيداع لأجل أسبوع إلى 2.50 بالمئة من 2.25 بالمئة.

كما رفع البنك سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 2.25 بالمئة من 2 بالمئة، وفائدة الإيداع لأجل شهر واحد إلى 3.25 بالمئة من ثلاثة بالمئة، وسعر فائدة الإقراض إلى 4.25 بالمئة من 4 بالمئة.

وأفادت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) بأنها قررت رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 25 نقطة أساس إلى 225 نقطة أساس (2.25 بالمئة) من 200 نقطة أساس.

أما المركزي الكويتي، فحافظ على معدلات الفائدة بعد قرار الفدرالي على سعر الخصم الرئيسي دون تغيير عند 3 بالمئة.

وقال البنك في بيان نشر على الموقع الرسمي: "في إطار حرص بنك الكويت المركزي على تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي غير التضخمي للقطاعات غير النفطية، وتكريس تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء للمدخرات المحلية، باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية، قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الإبقاء على سعر الخصم لديه دون تغيير عن مستواه الحالي البالغ 3.0 بالمئة، ومواصلة التحرك باستخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة وإجراءاتها لتعزيز جاذبية العملة الوطنية وتنافسيتها".