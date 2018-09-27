مصرع 10 خليجيين من عائلة واحدة خنقا

كان الموت على موعد مع عشرة أشخاص من عائلة واحدة خنقا، بعدما شب حريق بمنزلهم الكائن في منطقة خور الحمام في ولاية صحم العمانية.

ونشرت الشرطة العمانية من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مصرع المواطنين العشرة جرّاء استنشاقهم للدخان المتصاعد جراء الحريق.

وقال مسؤولون في الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، إن رجال إطفاء عثروا على القتلى بعد إخماد الحريق بالقرية التي تبعد 165 كيلومترا شمال غربي العاصمة مسقط. وفقا لـ "إرم نيوز".

وقال النقيب في شرطة عمان السلطانية، علي الكاسبي، إن بلاغا ورد في الساعة الرابعة وعشرين دقيقة فجرا، يفيد بنشوب حريق في منطقة خور الحمام بولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة، تحركت على إثره الجهات المختصة إلى الموقع.

وفاة عشرة مواطنين من عائلة واحدة جرّاء استنشاقهم للدخان إثر حريقٍ نشب في منزلهم فجر اليوم بمنطقة خور الحمام بولاية صحم، إنَّا لله وإنا إليه راجعون.



وتُهيب شرطة عمان السلطانية بالجميع بضرورة تركيب أجهزة استشعار الدخان بداخل منازلهم تجنباً من وقوع مثل هذه الحوادث لا قدّر الله. — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) September 27, 2018

وأضاف في تصريح تلفزيوني أن الحريق الذي تم إخماده كان هائلًا، وأن التحقيقات جارية للوقوف على أسبابه.

وناشدت شرطة عمان المواطنين ضرورة تركيب أجهزة استشعار الدخان داخل منازلهم تجنبًا لوقوع مثل هذه الحوادث.