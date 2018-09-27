طائرات دون طيار... بيان عاجل من قطر للتحذير من "تهديد خطير"

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر، بيانا تحذر فيه من تهديد خطير للسلامة والملاحة الجوية في الدولة، بحسب ما ورد على الحساب الرسمي للهيئة على "تويتر".

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، حظر تشغيل الطائرات دون طيار داخل قطر إلا بتصريح مسبق منها، وحذّرت الهيئة من أن مخالفة أحكام قانون الطيران المدني في هذا الصدد تشكل تهديدا خطيرا للسلامة والملاحة الجوية في الدولة.

تنبيه:

يحظر تشغيل الطائرات بدون طيار في الإقليم الجوي لدولة قطر إلا بتصريح مسبق من الهيئة العامة للطيران المدني.#الدوحه #قطر#الطيران_المدني — الطيران المدني (@CAAQATAR) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨

وجاء في سلسلة تغريدات عبر الحساب الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني بموقع "تويتر"، توضيح الهيئة خطورة مثل هذه السلوكيات، وأن "استخدام الطائرات بدون طيار دون أخذ تصريح مسبق من الهيئة على نحو يخالف أحكام قانون الطيران المدني، يشكل تهديداً خطيراً للملاحة الجوية في الدولة".

إن استخدام الطائرات بدون طيار دون أخذ تصريح مسبق من الهيئة على نحو يخالف أحكام قانون الطيران المدني، يشكل تهديداً خطيراً للسلامة والملاحة الجوية في الدولة. — الطيران المدني (@CAAQATAR) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨

وشددت على أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية كافة اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة اللازمة ضد كل من تثبت مخالفته لأحكام قانون الطيران المدني.