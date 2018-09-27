وزارة العدل السعودية: 77% زيادة في عدد المحاميات بالمملكة

صرحت وزارة العدل أن عدد المحاميات المسجلات لديها قد ارتفع بنسبة 77% في العام الهجري المنقضي قبل أسابيع قليلة، مقارنة بالعام السابق. وأن عدد الحاصلات على رخص لمزاولة المهنة قد وصل إلى 332 محامية، يمثلن 5.8% من بين إجمالي عدد المحامين في المملكة بشكل عام.

وقال بيان صحفي للسفارة السعودية بالقاهرة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الخميس، إن وزارة العدل أوضحت أن مركز التدريب العدلي قد ساهم في ارتفاع هذه النسبة من خلال مجموعة الدورات التي قدمها ضمن برنامج إعداد المحامين المؤهل لرخصة المحاماة، والتي ارتفع فيها عدد الحضور من المتدربات إلى ما يقارب النصف تقريبا، حيث بلغن 521 متدربة من إجمالي 1171 مستفيدا.

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وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد وجه بتمكين المرأة من الحصول على "رخصة التوثيق" التي تمنحها صلاحية القيام ببعض مهام كتابات العدل، إذ وصل إجمالي الموثقات المعتمدات 19 موثقة.