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15:57 27 سبتمبر/ أيلول 2018
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    الجيش السوري على مشارف إدلب

    إرهابي "نشيط" أرسل 100 أجنبي لقتال الجيش السوري في صفوف الإرهابيين

    © Sputnik . basel shartouh
    العالم العربي
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    تم القبض على أحد الأشخاص الضالعين في تصدير الإرهابيين للمشاركة في القتال ضمن صفوف المجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا، لمحاربة الدولة السورية ونشر الإرهاب وتنفيذ مخططات المؤامرة على البلاد هناك.

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    © Sputnik . Basel Shartouh
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    ألقى جهاز الأمن في قرغيزستان القبض على إرهابي يقوم بتجنيد أشخاص في صفوف التنظيمات الإرهابية في سوريا وخاصة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

    ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" تصريحات مصادر في هيئة الأمن القومي القرغيزية لوسائل إعلام روسية "بأن المواطن القرغيزي المعتقل من مواليد 1995 وتمكن من تجنيد وإرسال مئة شخص من مواطني بلدان رابطة الدول المستقلة إلى سوريا".

    وأشار المصدر الأمني إلى أنه "ثبت بالتحقيق أن المعتقل انضم منذ 2013 إلى إحدى التنظيمات الإرهابية الدولية وقام بإيعاز منها بتجنيد المتطوعين لإرسالهم إلى سوريا للقتال هناك ضد الجيش السوري".

    وذكرت "سانا" أن مدير دائرة المخاطر والتحديات الجديدة في وزارة الخارجية الروسية إيليا روغاتشيف كان قد كشف أن نحو عشرة آلاف من مواطني بلدان رابطة الدول المستقلة انضموا إلى صفوف الإرهابيين في سوريا ويشاركون في أعمالهم الإرهابية.

    وتتكون رابطة الدول المستقلة وهى منظمة دولية أوروآسيوية من 12 دولة وتضم كلا من روسيا وبيلاروس وأوكرانيا ومولدافيا وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان وتركمانستان وأوزبكستان وكازاخستان وطاجكستان وقيرغيزستان. 

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