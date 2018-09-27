صربيا توقع اتفاق شراكة استراتيجية مع دولة خليجية

أعلن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، ونظيره الصربي إيفيتسا داتشيتش، في نيويورك، اليوم الخميس 27 سبتمبر / أيلول، عن تعهدهما بالعمل، لإبرام اتفاق شراكة استراتيجية بين الدولتين، في المستقبل.

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القاهرة – سبوتنيك . وبهذه المناسبة، قال الشيخ عبد الله بن زايد، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام): "سعداء بالقيام بهذا الإعلان، الذي سيوثق ويعمق التعاون بين البلدين، ويسمح لنا بالعمل معا لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف وزير الخارجية الإماراتي: "هذه الاتفاقية الاستراتيجية ستعزز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وصربيا، بشكل كبير".

من ناحيته، أكد وزير خارجية صربيا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي مع الإمارات وتحسين علاقات الصداقة بين بلاده ودولة الإمارات، واستعداده لبدء عملية تأسيس شراكة استراتيجية، كاعتراف بالتعاون الشامل والكامل.

ووفقا للوكالة الرسمية الإماراتية، فإنه من المقرر توقيع الاتفاق في زيارة دولة رفيعة المستوى، من أجل تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين.

ويشارك وزيرا الخارجية الإماراتي والصربي في أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التي انطلقت قبل يومين، بمشاركة قادة ومسؤولين من جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية.