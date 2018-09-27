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15:56 27 سبتمبر/ أيلول 2018
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    عودة 16 ألف عائلة مُهجّرة لبلداتها شرقي درعا خلال يومين

    عودة أكثر من 600 سوري إلى ديارهم خلال يوم واحد

    © Sputnik . Tareq al-Hasaniyah
    العالم العربي
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    أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس بأن 630 سورياً عادوا إلى ديارهم خلال يوم واحد.

    موسكو — سبوتنيك. وجاء في النشرة اليومية للمركز أن "20 شخصا عادوا إلى الغوطة الشرقية، محافظة دمشق (من بينهم 5 نساء و11 طفلا)، ليبلغ إجمالي العائدين منذ 30 أيلول/سبتمبر 2015 بلغ 135568 شخصا. وعاد 206 شخصا إلى محافظات دير الزور ودمشق عبر معبر "الصالحية" (76 امرأة و 98 طفلا)، وتم سحب 6 آليات. ليبلغ عد العائدين منذ 25 آب/أغسطس 13299 شخصا (4691 امرأة و 6163 طفلا)، وسحب 268 آلية. ومن منطقة خفض التصعيد في إدلب عبر معبر "أبو الضهور" عاد 404 لاجئا (166 امرأة و 152 طفلا)، وتم سحب 17 آلية و100 رأس من الماشية. ليبلغ عدد العائدين من إدلب منذ 4 آذار/مارس 31802 شخصا (9589 امرأة و 16150 طفلا)، و4158 آلية و 44170 رأس من الماشية.

    عودة النازحين السوريين من لبنان
    © Sputnik .
    عودة 200 لاجئ من لبنان إلى سوريا

    ويشار إلى أن عدد السوريين العائدين إلى ديارهم بلغ 1.23 مليون نازحا منذ 30 أيلول/سبتمبر 2015.

    كما عاد 95 شخصا خلال اليوم الماضي من لبنان إلى سوريا (29 امرأة و48 طفلا) عبر منفذي "جديدة يابوس" و"الدبوسية".

    بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لبيانات المركز، فقد قامت وحدات الهندسة السورية بإزالة الألغام من ستة هكتارات وكيلومتر من الطرق وستة مبان في مناطق عزالدين، وطير رستان في حمص، والشوكتلية وأوفانيا في القنيطرة، وبصر الحرير في درعا. حيث ذكر البيان أنه "تم اكتشاف وتدمير 38 عبوة متفجرة، من بينها ستة يدوية الصنع".

    وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت أعلنت، 18 تموز/يوليو الماضي، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية التي يوجد بها حالياً أكبر عدد من اللاجئين السوريين، في 36 دولة.

    وأكدت الدفاع الروسية أن المركز يساعد على استئناف عمل الخدمات الاجتماعية على الأرض ومعالجة القضايا الأخرى المتعلقة باستعادة البنية التحتية في البلاد.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    لاجئين, سوريا
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