الملك سلمان يغادر المدينة المنورة (صور)

غادر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، المدينة المنورة، بعد ظهر اليوم الخميس 27 سبتمبر/ أيلول، متوجها إلى الرياض.

وودع العاهل السعودي بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

— واس (@spagov) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨

— واس (@spagov) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨

وكان الملك سلمان قد دشن، مساء أمس الأربعاء، "مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات" في المدينة المنورة، كما أطلع على تصاميم مشروع مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية. كما دشن مشاريع خدمية بينها محطة التحلية وتوليد الطاقة (المرحلة الثالثة)، وموسوعة معمار المسجد النبوي الشريف، وإنشاء مستشفى الملك فيصل التخصصي.