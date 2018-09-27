العبادي يبحث تشكيل الحكومة المقبلة مع الاتحاد الوطني الكردستاني

بحث رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، مع وفد الاتحاد الوطني الكردستاني، في بغداد، تشكيل الحكومة المقبلة والتطورات السياسية.

بغداد — سبوتنيك. قال بيان صادر عن مكتب العبادي، اليوم الخميس، "استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي وفد الاتحاد الوطني الكردستاني، برئاسة الدكتور برهم صالح، وجرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع السياسية وتشكيل الحكومة المقبلة والاستحقاقات الدستورية المتمثلة بانتخاب رئيس الجمهورية".

© REUTERS / STRINGER رئيس مجلس النواب العراقي يدعو نظيره الإيراني لزيارة بغداد

وأضاف البيان: "تم التأكيد على أهمية توحيد الجهود لتشكيل الحكومة المقبلة من أجل خدمة المواطنين، والسير قدما في البناء والإعمار، وتوفير فرص العمل، والحفاظ على ما تحقق من إنجازات في مجال محاربة الإرهاب والاستقرار الأمني والعلاقات الخارجية والجوانب الأخرى، إضافة إلى أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية".

وتجري القوى السياسية العراقية الفائزة في الانتخابات، التي جرت في 12 مايو/ أيار الماضي، في مقدمتها تحالف "سائرون"، حوارات مكثفة لتشكيل الكتلة الأكبر، تمهيدا لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.