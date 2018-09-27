السعودية تمنح تأشيرة لعشاق الرياضة من جميع أنحاء العالم

وجاء إطلاق المنصة الجديدة، التي أطلق عليها اسم "شارك"، في حفل وضع حجر أساس سباق "الدرعية إي بري" الذي أقيم في الدرعية التاريخية في منطقة الرياض، حسبما ذكر موقع "traveldailynews".

ومن المنتظر أن تستضيف الدرعية التاريخية أكثر من 40 ألف مشجع لحضور سباق "الفورملا إي" (formula E) وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وسيكون أول سباق لفورمولا إي يشهد مشاركة سيارات من طراز جين 2، والمقرر إقامته في ديسمبر/ كانون الأول.

وستتيح المنصة الإلكترونية شارك لآلاف الجماهير والسياح من خارج المملكة فرصة استخراج تأشيرة مرتبطة بتذكرة السباق بإجراءات إلكترونيّة ميسرة وبسيطة.

يشار إلى أن الشراكة الممتدة لعشرة أعوام بين الهيئة العامة للرياضة وفورمولا إي نابعة من التزام المملكة بمستقبل السياحة كونها أحد أهم الركائز التي تدعمها رؤية 2030، وعلى أهميّة فورمولا إي كونها أحد أبرز الأحداث الرياضية، الاجتماعية والتجاريّة البارزة في الشرق الأوسط.

وتحدث الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، خلال حفل التدشين الرسمي للسباق، قائلاً:

يعتبر هذا السباق حدثا تاريخيّا بالنسبة للرياضة في المملكة العربية السعودية، نحن ندعو العالم بأسره لزيارة المملكة ونسعد جداً للترحيب بالجميع في الدرعية. من المناسب جدا أن نستقبل فورمولا إي في هذا التوقيت كونها من الرياضات التي تدعم الاستدامة وهو ما نسعى لتبنيه مستقبلا.

ومن المنتظر أن يشهد سباق الدرعية إي بري حضور الجماهير من كل أنحاء العالم إلى المملكة من دون أي عقبات للاستمتاع بهذا الحدث الرياضي المميز وفعالياته المصاحبة، ابتداء من السباق المثير على مضمار الدرعية ومرورا بالفعاليات المنوعة التي سيحيها أكبر نجوم العالم، كل هذا يتوفر للجميع من خلال منصة "شارك"، تذكرتك هي تأشيرة سفرك".