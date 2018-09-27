التوافق على زياد النخالة أمينا عاما لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين

أكد مصدر في حركة "الجهاد الإسلامي" التوافق على تعيين القيادي في الحركة، زياد النخالة، أمينا عاما خلفا للأمين العام السابق رمضان شلح.

رام الله — سبوتنيك. وقال المصدر، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس، "لا يوجد انتخاب لمنصب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي بل يتم التوافق بين الأعضاء حيث يعد السيد زياد النخالة الأوفر حظا".

مصادر داخل حركة الجهاد الاسلامي تؤكد انتخاب زياد نخالة كأمين عام للحركة خلفا ً للدكتور رمضان عبدالله الذي يعاني من ظروف صحية صعبة. pic.twitter.com/qrSqDb6zW4 — Omar (@Omario_88) September 27, 2018

وأضاف المصدر أنه "جرى التوافق على استلام النخالة منصب الأمين العام للجهاد الإسلامي بموافقة الأعضاء، والسيد محمد الهندي نائباً حيث سيتم الإعلان لاحقا عن كافة التفاصيل".

يذكر أن الأمين العام السابق للجهاد الإسلامي رمضان شلح يعاني من وضع صحي متدهور.