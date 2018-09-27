برلماني عراقي يكشف نتائج اجتماع تحالفي "الإصلاح والإعمار" و"البناء"

كشف رئيس الجبهة التركمانية العراقية، النائب في البرلمان أرشد الصالحي، اليوم الخميس، عن وجود إجماع بين تحالفي "الإصلاح والإعمار" و"البناء" لاختيار السياسي العراقي، عادل عبد المهدي لتولي رئاسة الحكومة المقبلة .

© REUTERS / 7 مرشحين من أصل 31 يتنافسون على رئاسة الجمهورية العراقية

بغداد — سبوتنيك . وقال الصالحي، القيادي في تحالف "الإصلاح والإعمار" لوكالة "سبوتنيك": "حاليا لا يوجد مرشحين سوى الأخ عادل عبد المهدي، لرئاسة الوزراء وهناك إجماع بالاتفاق بين تحالف، الإصلاح والإعمار، وتحالف البناء لاختياره من أجل تولي المنصب".

وشغل عادل عبد المهدي، وهو قيادي سابق في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، منصب وزير المالية في حكومة إياد علاوي عام 2004، ثم تولى منصب نائب رئيس الجمهورية عام 2005، وآخر منصب تولاه عبد المهدي كان وزارة النفط الذي استقال منها في مارس/ آذار 2016.

وطبقا للعرف السياسي في العراق، فإن منصب رئاسة الوزراء من حصة العرب الشيعة، ورئيس الجمهورية يكون من حصة الأكراد، فيما يذهب منصب رئيس البرلمان إلى العرب السنة.