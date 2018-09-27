تفاصيل خطيرة... "أنصار الله" تعلن تفكيك خلية استخباراتية إماراتية جمعت معلومات حساسة

كشفت وزارة الداخلية اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله"، تفاصيل ضبط "خلية تجسس تابعة للمخابرات الإماراتية"، كانت قد أعلنت الوزارة إسقاطها منتصف الشهر الجاري، والأنشطة التي كانت تمارسها الخلية وأسماء قادتها.

وقالت الوزارة، في مؤتمر صحفي في صنعاء، نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها الجماعة، اليوم الخميس:

"الجهات المختصة بالوزارة تمكنت من "تفكيك شبكة استخباراتية خطيرة تابعة للمخابرات الإماراتية المعادية، وألقت القبض على عناصرها العملاء الذين كانت دربتهم وجندتهم الاستخبارات الإماراتية في نسق واحد وفترات متفاوتة لرصد وجمع معلومات ذات خطورة عالية عن أهداف مدنية وحكومية وأمنية".

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله": إسقاط طائرة تجسس وقصف صاروخي عنيف وخسائر كبيرة للتحالف

وأضافت الوزارة خلال المؤتمر:

"هذه العناصر كلفت برصد وجمع معلومات عن سفارات عربية وأجنبية ومنشآت اقتصادية، وشخصيات سياسية وأمنية واجتماعية، ومنشآت خدمية وفنادق ومؤسسات حكومية على رأسها مكتب رئاسة الجمهورية ومبنى وزارة الداخلية وقوات النجدة ومحطة شركة النفط وحوش إسطوانات الغاز المنزلي بمنطقة ذهبان ومنازل مواطنين في عدة أحياء والكثير من الأماكن والأهداف المدنية والتجارية الأخرى".

وأوضحت وزارة الداخلية أن "المدعو أبو سهيل الإماراتي العقيد م. خ. الطنيجي أدار تلك الشبكة بشكل مباشر قبل أن يتم كشفها وإلقاء القبض على عناصرها الإجرامية".

وذكرت أن "إسقاط هذا الشبكة الاستخبارية جاء بعد أن اتخذت الاستخبارات الإماراتية تدابير فائقة التعقيد لتفادي كشف عملائها من قبل الأمن وطورت أساليب عملها، حيث اعتمدت على تشغيل الأفراد بشكل أحادي ومنفصل عن بقية الخلية، واستخدمت وسائل اتصال بالغة السرية، وأساليب عمل مراوغة يتم تحديثها بشكل مستمر".