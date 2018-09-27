إسرائيل تبدأ ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر خلال الأشهر المقبلة

أعلنت شركة "ديليك" الإسرائيلية للتنقيب عن النفط وشركة "نوبيل إينيرجي" الأمريكية، وشركة "إيست غاز" المصرية عن التوصل لاتفاق يتم بموجبه البدء في ضخ الغاز الإسرائيلي إلى المستهلكين في مصر خلال أشهر معدودة.

القدس — سبوتنيك. نقلت هيئة البث الإسرائيلية تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، التي قال فيها: تزويد مصر بالغاز الطبيعي من إسرائيل يعدّ حدثا تاريخيا.

© Sputnik . Mikhael Plenchak كييف ترجح أن توقف موسكو نقل الغاز عبر الأراضي الأوكرانية

وبحسب هيئة البث فقد يبلغ حجم الصفقة نحو 518 مليون دولار أمريكي لحصة نسبتها 40% من خط الغاز الذي تملكه شركة "إيه إم جي" المصرية.

وذكرت هيئة البث أن المدير العام لشركة "ديليك" يوسي أبو، أعلن أن هذه "الصفقة تشكل أهم نقطة تحول في قطاع الغاز الطبيعي في إسرائيل منذ اكتشافات حقول الغاز البحرية".

وقال يوسي إن "الحوض البحري (لڤيتان) سيصبح مركز توزيع الطاقة الرئيس في حوض البحر الأبيض المتوسط لعملاء في إسرائيل ومصر والأردن".

وأكد يوسي أن "هذه هي صفقة تاريخية كما أنها ستحول مصر إلى مركز طاقة إقليمي وتضعه في مرتبة عليا مع مراكز الطاقة المهمة في العالم".

ويشار إلى أن شركتي الغاز "ديليك" و"نوبل إنيرجي" اللتين تملكان حوضي "تمار" و"لڤيتان" وقعتا صفقة ضخمة في شباط/ فبراير من العام الجاري لبيع الغاز لشركات صناعية في مصر. حيث تشمل الصفقة بيع الغاز في عقد ثابت لمدة 15 عاما، ما مجموعه نحو 32 مليار متر مكعب من الغاز، وقيمته نحو 7.5 مليار دولار من حقل الغاز البحري "لڤيتان".

إضافة إلى صفقة موازية تشمل بيع الغاز الطبيعي من حقل "تمار"، وسيتم إمداد الغاز في السنوات الأولى من الحقل على أساس الفائض من السوق الإسرائيلي.