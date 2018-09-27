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18:02 27 سبتمبر/ أيلول 2018
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    جمال عبد الناصر

    "وثائق ناصر"... حفيد جمال عبد الناصر يطرح كتابا عنه في مئويته

    © AFP 2018 /
    العالم العربي
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    احتفالا بمرور 100 عام على ميلاده، طرح حفيد الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر، كتابا جديدا عنه.

    تستضيف مكتبة "ديوان" في حي الزمالك في العاصمة المصرية القاهرة، مساء اليوم الخميس، حفل توقيع للكتاب، الذي يحمل عنوان "وثائق ناصر: اليوميات الشخصية لجمال عبد الناصر"، وفقا للحساب الرسمي لـ "دار الفالوجة" الناشرة للكتاب على "فيسبوك".

    وجمال خالد عبد الناصر، هو حفيد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ابن خالد، الابن الأكبر لعبد الناصر.

    حاملة الطائرات المصرية جمال عبد الناصر
    Youtube/Media
    من أسرار "جمال عبد الناصر"
    ويروي الكتاب الجديد، "يوميات حرب فلسطين"، و"فلسفة الثورة"، و"بيان 30 مارس" و"الميثاق الوطني" وهي أهم وثائق الزعيم الراحل جمال عبد الناصر التي دونها على مدار تاريخه، بداية من فترة مشاركته على جبهة القتال في حرب فلسطين 1948، وتعرضه للحصار مع القوات العربية في مدينة الفالوجة التي تقع بالقرب من غزة، مرورا بـ فكره الثوري الذي عرضه الزعيم الراحل في كتاب يحمل اسم "فلسفة الثورة"، وحركته الثورية التي كانت الشرارة الأولى والمحرك الأساسي لكل الثورات التحررية العربية تجاه المستعمر الأجنبي.

    كما يعرض الكتاب أيضا "الميثاق الوطني"، الذي يتناول أيدولوجيا الشعب المصري، وفكر عبد الناصر، بعد ثورة 23 يوليو/ تموز 1952، ويصل الكتاب بالقارئ إلى "بيان 30 مارس" وهو الوثيقة المهمة التي صدرت لعرض مجموعة من الأفكار التنظيمية للبيت المصري، والاتحاد الاشتراكي، في أعقاب "هزيمة 5 يونيو/حزيران 67".

    يقول جمال خالد عبد الناصر في الغلاف الخلفي لكتاب "وثائق ناصر": "في ذكرى مرور 100 سنة على ميلاد الزعيم جمال عبد الناصر، أتمنى أن يساهم هذا الكتاب في إعادة فتح الملف التراث الفكري للرئيس جمال عبد الناصر، ليس فقط عبر قراءة وثائقه التاريخية، بل عبر فتح باب النقاش حولها واستخلاص مبادئ وأفكار منها قادرة على حل مشاكل الحاضر. وصدر جمال عبد الناصر عندما قال: "إن هذه الأمة العربية- وشعبنا بين شعوبها — قادرة، وهي أقوى من كل العوارض الطارئة، وهي أبقى من كل هذه العوارض، ولها النصر عزيزا حاسما أكيدا بإذن الله وعونه".

    توفي الرئيس المصري الأسبق، جمال عبد الناصر، في 28 سبتمبر/ أيلول عام 1970، عقب مؤتمر القمة الذي عقد في شهر سبتمبر من ذلك العام، وقد جاءت وفاته إثر نوبة قلبية، مما استدعى نقله مباشرة إلى بيته، وهناك أشرف الأطباء على حالته الصحية، إلى أن توفي بعد ساعات.

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    حفيد, ذكرى وفاة, ثورة يوليو, كتاب, جمال عبد الناصر, مصر
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