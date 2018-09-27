مصر تنجح في إعادة مجموعة من المواطنين المحتجزين في ليبيا

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" إنها نجحت في إعادة 78 مواطنا بسلام إلى أرض الوطن من ليبيا، في إطار حرص الحكومة المصرية على حماية مصالح مواطنيها في الخارج والحفاظ على سلامتهم.

وذكرت الوزارة أنها تلقت "إخطارا من مكتب المنظمة الدولية للهجرة في تونس عبر مكتب المنظمة في القاهرة يفيد باحتجاز ما يقرب من 115 مواطنا مصريا لدخولهم بشكل غير شرعي إلى البلاد".

وتابعت: "قامت وزارة الخارجية على الفور ببذل جهودها لتحديد أماكن المحتجزين، بالتنسيق مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة في القاهرة لضمان عودة آمنة وكريمة للمواطنين المصريين إلى أرض الوطن، علما بأنه تم حتى الآن تسيير عدة طائرات شارتر من ليبيا من أجل عودة المواطنين خلال الشهرين الأخيرين، وما زالت الجهود مستمرة لضمان عودة باقي المواطنين المحتجزين".

وكان مسؤولون أمنيون في السودان ومصر قد أعلنوا في يوليو/ تموز أنه تم تحرير خمسة جنود مصريين كانوا محتجزين كرهائن في ليبيا، وذلك إثر عملية مشتركة بين الاستخبارات العسكرية السودانية، وجهاز الأمن والمخابرات العامة المصرية.

وأكد ضابط في جهاز الأمن والمخابرات السوداني إن الجنود الخمسة خطفوا بينما كانوا عند الحدود المصرية الليبية واقتيدوا إلى جنوب ليبيا، في حين أكد الجيش المصري أنهم كانوا في عداد دورية فقد أثرها.