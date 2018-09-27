التحالف يعترض صاروخا باليستيا كان يستهدف معسكره غرب عدن

اعترضت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، صاروخا باليستيا في محافظة عدن جنوبي اليمن.

أفاد مصدر في السلطة المحلية في محافظة عدن لـ"سبوتنيك" بأن منظومة التحالف دمرت صاروخا باليستيا، أطلقه مسلحو جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، كان يستهدف معسكر قوات التحالف في منطقة صلاح الدين في مديرية البريقة غرب عدن.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER 112 قتيلا في السعودية بصواريخ "أنصار الله"

وذكر المصدر أن انفجارين عنيفين سمعا بوضوح في مناطق واسعة من مدينة عدن جراء اعتراض الصاروخ الباليستي وتدميره.

وكانت قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، قالت في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، إن "إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة بلغ حتى الآن 189 صاروخا تسببت في استشهاد 112 مدنيا من المواطنين والمقيمين، وإصابة المئات منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن"، على حد قوله.

ويشهد اليمن منذ سنوات نزاعا بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا و"أنصار الله" (الحوثيين). وتدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري في 2015 لوقف تقدم الجماعة التي سيطرت على صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014.

وأوقعت الحرب في اليمن أكثر من 10 آلاف قتيل منذ تدخل التحالف الذي تسبب بـ"أسوأ أزمة إنسانية" في العالم بحسب الأمم المتحدة.