السعودية تعلن أسماءهم... كمين لـ"أنصار الله" يودي بحياة عسكريين سعوديين

القاهرة — سبوتنيك . ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة " أنصار الله "، اليوم الخميس أن مسلحي الجماعة نصبوا كمينا بعبوة ناسفة لآلية للجيش السعودي في موقع الشجرة بجيزان، أسفر عن إعطابها ومقتل طاقمها.

وأضافت أن مدفعية "أنصار الله" قصفت تجمعات عسكرية سعودية في برج الخشل بذات القطاع.

أما في نجران، أشارت "المسيرة" إلى إعطاب جرافة عسكرية سعودية بقذائف المدفعية غرب جبل السديس.

ولفتت إلى استهداف مسلحي "أنصار الله" بقصف مدفعي مواقع وتجمعات لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قبالة منفذ الخضراء الحدودي في نجران.

في سياق آخر، أعلنت وكالة الأنباء السعودية، مقتل جنديين من الجيش السعودي في مواجهات حدودية مع مسلحي جماعة "أنصار الله"، هم: الجندي أول حسين بن مرعي علوان مباركي من عسير، الجندي أول محمد بن هادي علي عسيري من جيزان.

ويشن مسلحو "أنصار الله" هجمات وعمليات قنص وقصف وكمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جيزان ونجران وعسير جنوب غربي السعودية، كرد على العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015.