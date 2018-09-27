بالفيديو... صاعقة رعدية تضرب الحرم المكي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الخميس، فيديو يرصد تعرض الحرم المكي لصاعقة رعدية مرعبة.

وثق مقطع فيديو، التقطه أحد المتابعين، لحظة ضرب الصاعة لبرج ساعة مكة، أثناء هطول الأمطار على مكة المكرمة مساء اليوم.

​وكانت أمطار متفرقة ما بين متوسطة وغزيرة هطلت لليوم الثالث على التوالي على مكة المكرمة، صاحبتها أصوات شديدة للرعد، إذ تساقطت حبات البرد على معظم أحياء العاصمة المقدسة.

وتركزت غزارة الأمطار على أحياء الشرقية والشمالية من العاصمة المقدسة، وشملت الزيمة والجعرانة وشرائع النخل والفيحاء والنوارية والعمرة والستين، كما شملت شرائع المجاهدين والمخططات والعزيزية والمنطقة المركزية، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، وهناك فرصة لاستمرار هطول الأمطار.