بالفيديو... صاعقة رعدية تضرب الحرم المكي

وثق مقطع فيديو، التقطه أحد المتابعين، لحظة ضرب الصاعة لبرج ساعة مكة، أثناء هطول الأمطار على مكة المكرمة مساء اليوم.
فيديو..— أخبار السعودية (@SaudiNews50) September 27, 2018
ساعة #مكة تتلقى صاعقة رعدية خلال رفع أذان صلاة العشاء في #المسجد_الحرام.
.#أمطار_مكة #السعودية #المملكة pic.twitter.com/xHRYrn1MND
#فيديو 🔴— خبر عاجل (@AjelNews24) September 27, 2018
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شاهد صاعقة رعدية تضرب برج الساعة في #مكة مع هطول الأمطار الغزيرة على #مكة_المكرمة.
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.#امطار_مكه
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وكانت أمطار متفرقة ما بين متوسطة وغزيرة هطلت لليوم الثالث على التوالي على مكة المكرمة، صاحبتها أصوات شديدة للرعد، إذ تساقطت حبات البرد على معظم أحياء العاصمة المقدسة.
وتركزت غزارة الأمطار على أحياء الشرقية والشمالية من العاصمة المقدسة، وشملت الزيمة والجعرانة وشرائع النخل والفيحاء والنوارية والعمرة والستين، كما شملت شرائع المجاهدين والمخططات والعزيزية والمنطقة المركزية، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، وهناك فرصة لاستمرار هطول الأمطار.
هطول أمطار رعدية بغزارة في مكة المكرمة #الآن.#مركز_العاصفة#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/c3wDIlwEU6— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) September 27, 2018
🔴 بالفيديو | #امطار_مكه.— صحيفة سبق المملكة (@sabqqorg) September 27, 2018
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الأمطار ترسم أجمل لوحة روحانية على الكعبة المشرفة
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«اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا»
.#مكة #الكعبة_المشرفة #السعودية #المملكة #أمطار_مكه #مكه_الان #مكه_المكرمه
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