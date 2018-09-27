قطر تتراجع لذيل القائمة... والسعودية في صدارة تصنيف الجيوش الخليجية

كشف موقع "Global Fire Power" المتخصص في تصنيف القوى العسكرية، عن التصنيف العسكري لعام 2018، الذي أظهر تدهورا في تصنيف قطر مقارنة بالدول الخليجية الأخرى.

وبحسب موقع"Global Fire Power" للقوى العسكرية حول العالم، انخفض تصنيف قطر من المركز 91 في عام 2017 إلى المركز 100 في عام 2018، كما تراجع ترتيبها إلى المركز الرابع عشر في المنطقة.

© AFP 2018 / Stringer بعد كلمة أمير قطر أمام الأمم المتحدة... السعودية تصعد الأزمة بتصريحات جديدة

وجاءت قطر في المركز الـ100 لتحتل المرتبة الأخيرة في تصنيف الدول الخليجية على المستوى العالمي، إذ حلت المملكة العربية السعودية في المركز الـ26 عالميا، كما حلت الإمارات العربية المتحدة في المركز الـ65 عالميا، فيما جاءت سلطنة عمان في المركز الـ79 عالميا، والكويت في المرتبة الـ88 عالميا، ثم البحرين في المركز الـ97 عالميا.

وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وتطالب الدول الأربع قطر بقطع علاقتها مع إيران، لكن قطر تقول إن إيران "دولة شريفة" كما تقول إن الدول الأربع تتمتع بعلاقات أكبر منها مع إيران وتشير دائما إلى الإمارات.