السفارة الكويتية في لبنان ترد على صحيفة محلية وتؤكد عمق علاقتها بالسعودية

أوضحت سفارة الكويت لدى لبنان في بيان، اليوم الخميس، أن ما جاء في خبر صحيفة "الديار" (26 أيلول/ سبتمبر)، بعنوان "انتقادات كويتية للسعودية في الملف اليمني" عار تماماً من الصحة، وأن المعلومات في الخبر مغلوطة وغير صحيحة.

وأشار البيان "أن دولة الكويت عضو مؤسس وفعال في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وعليه فإن موقف دولة الكويت تجاه الملف اليمني هو موقف ثابت ومتطابق تماما مع موقف التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، وهو الموقف المبني على المرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، والقرارات الدولية ذات الصلة، وخاصةً قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216".

وأضافت السفارة: "فيما يتعلق بما نسب لرئيس بعثة دولة الكويت في بروكسل من حديث مغلوط وغير صحيح، فإنه يتوجب التوضيح بأن آخر اجتماع عُقِد لرؤساء بعثات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بروكسل كان بشهر مارس/ آذار 2017، وعليه فإن ما أشارت له الصحيفة من معلومات منقولة عن أحد مصادرها، بشأن السجال المزعوم الذي وقع بين رئيسي البعثتين الكويتية والسعودية في بروكسل بتاريخ 13 سبتمبر/ أيلول 2018، هي معلومات غير صحيحة نهائيا ولم تحصل إطلاقًا، لا سيما وإن كلا البعثتين الكويتية والسعودية تقومان بالتنسيق بشكل مستمر من منطلق أخوي، حول العديد من المواضيع والملفات ومنها الملف اليمني".

وختم البيان "العلاقات المتينة والمترسخة عبر الأزمنة التي تجمع البلدين الشقيقين الكويت والسعودية، تعد حقيقة جلية ولا يمكن إخفاؤها".