وزير الدفاع المصري يحذر من حرب

قال وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي، اليوم الخميس، إن مصر تواجه حربا على أرض الواقع يجب الحذر منها.

وبحسب الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري، طالب زكي خلال حضوره تدريبات لقوات التدخل السريع بضرورة تحري الدقة والحذر في الحصول على المعلومات في ظل انتشار الشائعات.

وأكد زكي على أن مصر تواجه حربا من حروب الجيل الرابع بالتشكيك في الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، وأنه يثق في قدرة الشعب المصري وكافة مؤسسات الدولة في تخطي الظروف الاقتصادية الحالية والنهوض بالوطن في كافة المجالات في ظل الجهود المكثفة التي تبذلها القيادة السياسية على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وهنأ القائد العام للجيش المصري، رجال القوات المسلحة المصرية بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات أكتوبر وطالبهم بضرورة تحري الدقة والحذر في الحصول على المعلومات في ظل الشائعات وحروب الجيل الرابع التي تتعرض لها الدولة المصرية للتشكيك في الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في كافة المجالات في ظل الجهود المكثفة التي تبذلها القيادة السياسية على الصعيدين الداخلي والخارجي.