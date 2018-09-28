قتلى وجرحى من القوات المشتركة بقصف لـ"أنصار الله" في الحديدة

صعد مسلحو جماعة أنصار الله "الحوثيين" عمليات استهداف القوات الحكومية المشتركة المدعومة من التحالف، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" إن مسلحي "أنصار الله" قصفوا بقذائف المدفعية رتلاً للقوات المشتركة مكوناً من أكثر من 12 آلية في منطقة الجاح الأسفل بمديرية بيت الفقية جنوب مدينة الحديدة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وإعطاب آليات.

وأضاف أن قصفاً مدفعياً وصاروخياً شنه مسلحو "أنصار الله" على تجمع للقوات الحكومية في مفرق المتينة غرب مديرية التحيتا.

وأشار إلى وقوع قتلى وجرحى من القوات المشتركة جراء كمينين بعبوتين ناسفتين استهدفا آليتين شمال مديرية الخوخة جنوب الحديدة.

وفي مديرية الدريهمي، أعطبت وحدة ضد الدروع في "أنصار الله" مدرعة للقوات الحكومية بصاروخ موجة شرق المديرية وقُتل طاقمها.

في سياق متصل، شن طيران التحالف أربع غارات على معسكر الجبانة التابع لقوات الدفاع الساحلي في مديرية الصليف غرب الحديدة.

وحسب المصدر، أدى القصف الجوي إلى إلحاق أضرار مادية في المعسكر الذي سبق وتعرض منذ انطلاق العمليات العسكرية للتحالف العربي إلى عشرات الغارات.