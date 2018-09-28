ولي العهد السعودي يزور الكويت لمحادثات بشأن قطر

يصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان الكويت غدا السبت، وسط توقعات بأن يبحث وساطة الكويت لحل خلاف المملكة مع قطر.

وسيجري ابن سلمان خلال زيارته للكويت مباحثات مع أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد، الشيخ نواف الأحمد الجابر.

© AP Photo / Francois Mori الأولى له منذ 3 سنوات... محمد بن سلمان يتحرك إلى دولة عربية

وقال مصدر خليجي لرويترز إن الخلاف مع قطر سيكون على جدول المحادثات.

وبحسب صحيفة السياسة الكويتية، قال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى، إن زيارة ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان الرسمية للكويت ستستمر يومين.

ومن المتوقع أن تتطرق المحادثات إلى المستجدات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان قام بزيارة رسمية إلى الكويت قبل ثلاث سنوات، إبان شغله منصب ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، إذ التقى آنذاك رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس الوزراء — وقتها — الشيخ صباح الخالد.

ومن جهة أخرى، أكد مراقبون أن الزيارة المزمعة تعكس تقديرا عاليا للكويت ولقيادتها السياسية، وتعد امتدادا للعلاقات التاريخية المتجذرة بين الشعبين، متوقعين أن تكون نقطة انطلاق جديدة للعلاقات بين البلدين، وأن يبحث الجانبان خلالها كل الملفات والقضايا العالقة وبما يسهم في تعزيز أواصر الأخوة والمودة بين البلدين.