بنك التنمية الأفريقي يحول 500 مليون دولار لمصر

قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن بنك التنمية الأفريقي حوّل، اليوم الجمعة، 500 مليون دولار لمصر.

وبحسب بيان للوزارة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه تمثل قيمة الشريحة الأخيرة من التمويل المخصص بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي.

© Sputnik . Fayed El-Geziry مصر تحصل على دفعة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي

وأوضحت الوزيرة أن هذا التمويل سيسهم في دعم المشروعات التنموية التي تدخل في احتياجات المواطنين، وهي على رأس أولويات الحكومة في إطار دعم المحور الاجتماعي في برنامج الاصلاحي الاقتصادي لمصر.

وذكرت أن دعم بنك التنمية الأفريقي المتواصل لمصر ومؤسسات التمويل الدولية، يمثل رسالة قوية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدة أن البنك يثق في الإجراءات التي تتخذها الحكومة.

وأشارت الوزيرة سحر نصر، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون مع بنك التنمية الأفريقي لدعم القطاع الخاص والبنية الأساسية في شبه جزيرة سيناء، والتي تساهم في جذب المستثمرين إلى هذه المنطقة، إضافة إلى الاستثمار في رأس المال البشري.