في ظل الأزمة الخليجية... لماذا التقى وزير خارجية إيران مع نظيريه القطري والعماني

التقى وزير الخارجية الإيراني مع نظيريه القطري والعماني، أمس الخميس، في نيويورك، على هامش الدورة الـ73 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، التقى محمد جواد ظريف مع محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، وبحث الوزيران مختلف القضايا الثنائية والإقليمية وسائر المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.



وأضافت الوكالة أن ظريف التقى أيضا مع يوسف بن علوي، وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عمان ، وبحث الوزيران أيضا مختلف القضايا الثنائية والإقليمية وسائر المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين

ووصل وزير خارجية إيران، مساء الأحد، إلى نيويورك برفقة رئيس الجمهورية حسن روحاني، للمشاركة في الدورة الـ73 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وتطالب الدول الأربع قطر بقطع علاقتها مع إيران، لكن قطر تقول إن إيران "دولة شريفة"، كما تقول إن الدول الأربع تتمتع بعلاقات أكبر منها مع إيران وتشير دائما إلى الإمارات.