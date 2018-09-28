رسائل من ولي العهد السعودي إلى مسؤولين رفيعي المستوى في السودان

أرسل ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، رسالة إلى مسؤولين رفيعي المستوى في جمهورية السودان.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، هنأ ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، السيد عثمان محمد يوسف كبر بمناسبة تعيينه نائبا لرئيس جمهورية السودان.

وأضافت "واس" أن ابن سلمان هنأ أيضا السيد معتز موسى عبدالله سالم، بمناسبة تعيينه رئيسا لوزراء جمهورية السودان.

وأعلن مساعد الرئيس السوداني ونائبه لشؤون الحزب الحاكم بالسودان ، فيصل حسن إبراهيم، 15 سبتمبر/أيلول الجاري، أن المكتب القيادي للحزب المؤتمر الوطني الحاكم، قام بتقليص عدد الوزارات الاتحادية من 31 إلى 21 وزارة، كما تم تقليص عدد الوزارات بالحكومات الولائية من 8 وزارت إلى 5 وزارة".

وعين الحزب الحاكم معتز موسى سالم رئيسا للوزراء القومي، ووزيرا للمالية والتخطيط الاقتصادي، وتعيين الفريق أول عوض أبنعوف في منصب وزير الدفاع، ووزير الخارجية، الدردري محمد أحمد، ووزير رئاسة الجمهورية، فضل عبدالله، ووزير العدل محمد أحمد سالم، وأدوا جميعهم القسم أمام رئيس الجمهورية عمر البشير.