رسائل من ولي العهد السعودي إلى مسؤولين رفيعي المستوى في السودان

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، هنأ ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، السيد عثمان محمد يوسف كبر بمناسبة تعيينه نائبا لرئيس جمهورية السودان.
#سمو_ولي_العهد يهنئ دولة السيد عثمان محمد يوسف كبر بمناسبة تعيينه نائباً لرئيس جمهورية السودان.https://t.co/ka5foyo9g1#واس pic.twitter.com/XR0lW87BuE— واس (@spagov) ٢٨ سبتمبر ٢٠١٨
#سمو_ولي_العهد يهنئ دولة السيد معتز موسى عبدالله سالم بمناسبة تعيينه رئيساً لوزراء جمهورية #السودان.https://t.co/KWiN0wyNOj#واس pic.twitter.com/RCN0f5B0h9— واس (@spagov) ٢٨ سبتمبر ٢٠١٨
وعين الحزب الحاكم معتز موسى سالم رئيسا للوزراء القومي، ووزيرا للمالية والتخطيط الاقتصادي، وتعيين الفريق أول عوض أبنعوف في منصب وزير الدفاع، ووزير الخارجية، الدردري محمد أحمد، ووزير رئاسة الجمهورية، فضل عبدالله، ووزير العدل محمد أحمد سالم، وأدوا جميعهم القسم أمام رئيس الجمهورية عمر البشير.
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