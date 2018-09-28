وزير خارجية السعودية يكشف حجم مساعدات المملكة لليمن خلال سنوات الحرب

كشف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الجمعة، خلال الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا واليمن، عن حجم المساعدات التي قدمتها الحكومة السعودية إلى نظيرتها اليمنية والشعب اليمني منذ اندلاع الحرب.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال الجبير خلال الاجتماع، إن السعودية دعمت دعمت البنك المركزي اليمني، وقدمت مساعدات إنسانية مباشرة، خلال السنوات الأربع الماضية بلغ حجمها 13 مليار دولار، ويعد ذلك أكبر دعم من أي جهة في العالم.



وتقود السعودية والإمارات منذ 2015 تحالفا عربيا دعما لقوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها "أنصار الله"

#الجبير: #السعودية دعمت البنك المركزي اليمني، وقدمت مساعدات إنسانية مباشرة، حيث بلغ حجم دعم المملكة لليمن خلال السنوات الأربع الماضية 13 مليار دولار، ويعد ذلك أكبر دعم من أي جهة في العالم.#واس pic.twitter.com/nWBP2eY8dh — واس (@spagov) ٢٨ سبتمبر ٢٠١٨

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 % من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين سيحصلون على وجبتهم القادمة.

كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وأسفرت الحرب حتى أغسطس/آب 2018، عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471، نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف، وذلك حسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.