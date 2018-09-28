على رأسهم السعودية... بيان عاجل من وزراء خارجية 7 دول بشأن سوريا

وبحسب الموقع الإلكتروني "عاجل"، وقّعت 7 دول أوروبية وعربية بيانا يقضي بضرورة تنسيق الجهود الدبلوماسية، وتوافر الإرادة السياسية لإنهاء الصراع في سوريا.
الأمم المتحدة
وتابع (البيان الرسمي): "لقد امتد أمد الصراع في سوريا إلى أكثر من 7 سنوات، على حساب مئات الآلاف الذين فقدوا أرواحهم، والملايين الذين اضطروا إلى النزوح واللجوء داخل سوريا وخارج حدودها. وهناك حاجة عاجلة لبذل جهود دبلوماسية منسقة، ووجود إرادة دولية لإنهاء الصراع. وليس لهذه الحرب حل عسكري، ولا بديل للحل السياسي".
وأضاف البيان: "نحن نؤكد بأشد لهجة أن الساعين إلى حل عسكري سينجحون في المخاطرة فحسب، في تصعيد خطير للصراع، وانتشار الأزمة، على نطاق أوسع، في المنطقة وخارجها. فمن الضروري إحراز تقدُّم في حل سياسي ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".
انتخابات حرة ونزيهة
وقال البيان: "نحث مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، على رفع تقرير إلى مجلس الأمن، بشأن ما أحرزه من تقدُّم، في موعد أقصاه 31 أكتوبر/تشرين الأول"، و"نؤكد التكليف الواضح لمكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص من الأمين العام، ومجلس الأمن للمضي قدمًا في تشكيل لجنة دستورية. ونحث الجميع على ضمان استعداد الأطراف السورية للمشاركة بجدية في أعمال اللجنة لدى تشكيلها".
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