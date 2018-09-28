الطب الشرعي السعودي يحسم الجدل ويكشف أسباب وفاة "طفل المسبح"

وبحسب صحيفة عكاظ السعودية، أكد الطب الشرعي أن الطفل محمد الحربي (8 أعوام) مات غريقا في مسبح مدرسته ليضع حدا فاصلا للتكهنات التي راجت في منصات التواصل الاجتماعي عن طبيعة رحيله.
ونوهت عكاظ إلى أن ما تناقلته بعض منصات التواصل أن محمد توفي خارج المسبح قبل أن يسقط في الماء، أمر دحضه تقرير الطب الشرعي الذي أكد أنه تعرض للغرق.
وأشارت عكاظ إلى أن محمد خضع إلى عدة محاولات لإنعاش قلبي ورئوي عند الساعة التاسعة وأربع دقائق من صباح (الأربعاء) غير أنه لم يستجب للمحاولات، وطبقا لمصادر أمنية فتح مركز شرطة الشمالية تحقيقا في الحادثة وتم استدعاء عدة أطراف لها صلة بالحادثة، بينهم مدرب السباحة الذي أخلي سبيله بعد الاستماع إلى أقواله.
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