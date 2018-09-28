التحقيق مع أول شخص حول مقتل مكلة الجمال الأكثر جرأة في العراق (بالصور)

أثار مقتل ملكة الجمال – المودل العراقية، تارة فارس، الأكثر جرأة وإثارة، والشهيرة بصورها التي تظهر بأغلبها ما بين شبه عارية، بملابس تعتبر فاضحة جدا في العراق، زوبعة غضب واستياء شعبيا تنديدا بمقتلها.

وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلا مصورا، يظهر لحظة نقل تارا مضرجة بدمائها من سيارتها، من وسط شارع الربيعي في منطقة زيونة، شرقي العاصمة بغداد، من قبل شباب حاولوا إنقاذ حياتها بعد عملية اغتيال أنهت عمرها في مقتبل العشرين.

وأفادت مراسلة " سبوتنيك" في العراق، نقلا عن مصدر رفيع في وزارة الداخلية العراقية، بأن الأجهزة الأمنية احتجزت رجلا كان برفقة "تارة" في سيارتها الشخصية، لحظة مقتلها للتحقيق معه.

وأضاف المصدر أن شخصا مسلحا يقود دراجة نارية أطلق النار على المودل "تارة" عدة رصاصات، منوها إلى أن الداخلية العراقية، شكلت فريق تحقيق لكشف ما وراء الجريمة والفاعل.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة بانتظار نتائج تحقيق الفريق المشكل خصيصا بمقتل "تارا".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، في بيان مقتضب: "إن أحد مستشفيات بغداد تلقى، اليوم، جثة تارة فارس وكانت مصابة بعدة طلقات نارية".

يذكر أن تارة فارس هي ملكة جمال بغداد، التي اختيرت في مسابقة أقيمت في نادي الصيد العراقي عام 2015، وهي من مواليد 1996، وتعيش ما بين تركيا والعراق، وذهبت مؤخرا لتعيش في الإمارات العربية المتحدة، كما أنها فازت بلقب وصيفة ملكة جمال العراق عام 2014.

وتعتبر تارة فارس، من بين إحدى أشهر النجوم العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت الجدل بين فترة وأخرى بسبب منشوراتها، التي تعتبر جريئة في المجتمع العراقي المحافظ.