فيديو... قصف صاروخي عنيف يستهدف كبار قادة جيش عربي خلال عرض عسكري

نشر موقع "المشهد اليمني" مقطع فيديو يوثق لحظة استهداف الاستعراض والحفل العسكري الكبير الذي أقيم في مدينة مأرب احتفاء بذكرى الثورة اليمنية.
ويظهر في الفيديو قصف صاروخي أطلقته جماعة "أنصار الله" وكيف تم التصدي له من الدفاع الجوي فوق الحفل العسكري، الذي حضره رئيس هيئة الأركان وقيادات السلطة في عدة محافظات والقيادات الأمنية والعسكرية.
#المشهد_اليمني— المشهد اليمني (@mashhadyemeni) September 26, 2018
شاهد بالفيديو.. لحظة استهداف ميليشيا #الحوثي كبار قادة و ضباط الجيش في الحفل العسكري بـ#مأرب #اليمنhttps://t.co/knlt5TUBz8 pic.twitter.com/bqqh9qb4yR
وتعمدت الجماعة استهداف الحفل بأعنف هجوم صاروخي ومدفعي مزدوج في محاولة منها لاغتيال القادة العسكريين الموجودين هناك، بحسب الصحيفة الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وقالت مصادر محلية، للمشهد اليمني، إن دفاعات التحالف العربي، "اعترضت ما لا يقل عن 5 صواريخ باليستية كانت تستهدف عرض عسكري لقوات الجيش في المدينة، بالتزامن مع ذلك أطلقت الجماعة عدة صواريخ كاتيوشا على أحياء سكنية".
وحضر الحفل العسكري رئيس هيئة الأركان العامة اللواء العقيلي ومحافظو ريمة وصعدة وعمران وعدد من المسؤولين والقيادات العسكرية والأمنية.
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