فيديو... قصف صاروخي عنيف يستهدف كبار قادة جيش عربي خلال عرض عسكري

استهدف قصف صاروخي عنيف عددا من كبار قادة وضباط جيش عربي خلال عرض عسكري، بمناسبة ذكرى الثورة.

نشر موقع "المشهد اليمني" مقطع فيديو يوثق لحظة استهداف الاستعراض والحفل العسكري الكبير الذي أقيم في مدينة مأرب احتفاء بذكرى الثورة اليمنية.

ويظهر في الفيديو قصف صاروخي أطلقته جماعة "أنصار الله" وكيف تم التصدي له من الدفاع الجوي فوق الحفل العسكري، الذي حضره رئيس هيئة الأركان وقيادات السلطة في عدة محافظات والقيادات الأمنية والعسكرية.

وتعمدت الجماعة استهداف الحفل بأعنف هجوم صاروخي ومدفعي مزدوج في محاولة منها لاغتيال القادة العسكريين الموجودين هناك، بحسب الصحيفة الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وقالت مصادر محلية، للمشهد اليمني، إن دفاعات التحالف العربي، "اعترضت ما لا يقل عن 5 صواريخ باليستية كانت تستهدف عرض عسكري لقوات الجيش في المدينة، بالتزامن مع ذلك أطلقت الجماعة عدة صواريخ كاتيوشا على أحياء سكنية".

وحضر الحفل العسكري رئيس هيئة الأركان العامة اللواء العقيلي ومحافظو ريمة وصعدة وعمران وعدد من المسؤولين والقيادات العسكرية والأمنية.