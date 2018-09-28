اليمن... 6 قتلى و8 جرحى من "أنصار الله" بإحباط محاولة تسلل غرب الجوف

قتل وجرح 14 مسلحا من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الجمعة، بمواجهات مع الجيش اليمني المدعوم من التحالف، في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. أفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني على "تويتر" بأن مسلحي "أنصار الله" نفذوا محاولة تسلل باتجاه مواقع للجيش اليمني في منطقة الحلو في مديرية المصلوب غرب الجوف.

وأضاف أن الجيش قتل ستة من مسلحي "أنصار الله" وأصاب ثمانية آخرين خلال التصدي لمحاولة التسلل.

في الأثناء، ذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" أن مسلحي "أنصار الله" نصبوا كميناً بعبوة ناسفة لآلية للجيش اليمني في صبرين في مديرية خب والشعف، مشيرا إلى أن الكمين أسفر عن إعطاب الآلية ومقتل وإصابة 6 كانوا على متنها.

وتشهد مديريات المصلوب وخب والشعف والمتون في الجوف، معارك كر وفر بين الجيش اليمني ومسلحي جماعة "أنصار الله"، في ظل سيطرة القوات الحكومية على مديرية الحزم مركز المحافظة.