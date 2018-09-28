العربية لحقوق الإنسان تدعو بتفعيل دور الجنائية الدولية في ليبيا

وقالت المنظمة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إن اشتباكات وقعت اليوم الجمعة، بين الكتيبة 55 مشاة تحت قيادة معمر الضاوي وبين السرية الثالثة تحت قيادة محمد نصر كشار ومساعده رمزي اللفع، وأن كلاهما يتمتع بشرعية حكومة الوفاق.
ودعت المنظمة لوقف فوري لإطلاق النار، مع الدعوة للالتزام بتعليمات المؤسسات ذات الشرعية، وأهمية اتخاذ التدابير لمحاسبة منتهكي القانون الدولي الإنساني وضمان منع إفلاتهم من العقاب.
وتابع البيان "في الوقت الذي تقدر فيه المنظمة جهود المبعوث الأممي الدكتور غسان سلامة، بشأن تعيين مقرر دولي خاص لحقوق الإنسان في ليبيا، فإنها تتطلع لجهود أكثر دقة وإتقانا من قبل الأطراف الدولية والإقليمية لدعم جهود المبعوث الأممي وبجدية وإخلاص، والتوقف عن العبث بمصير المدنيين.
وتؤكد المنظمة على ضرورة تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية في الملف الليبي وبصورة غير انتقائية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)