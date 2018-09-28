العربية لحقوق الإنسان تدعو بتفعيل دور الجنائية الدولية في ليبيا

استنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا اندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في منطقة النجيلة بورشفانة، غرب العاصمة طرابلس.

وقالت المنظمة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إن اشتباكات وقعت اليوم الجمعة، بين الكتيبة 55 مشاة تحت قيادة معمر الضاوي وبين السرية الثالثة تحت قيادة محمد نصر كشار ومساعده رمزي اللفع، وأن كلاهما يتمتع بشرعية حكومة الوفاق.

© Sputnik . Egyptian Ministry of Foreign Affairs مصر تنجح في إعادة مجموعة من المواطنين المحتجزين في ليبيا

وأعربت عن بالغ إدانتها للأطراف التي أشعلت القتال في أحياء المحيط الغربي للعاصمة طرابلس.

ودعت المنظمة لوقف فوري لإطلاق النار، مع الدعوة للالتزام بتعليمات المؤسسات ذات الشرعية، وأهمية اتخاذ التدابير لمحاسبة منتهكي القانون الدولي الإنساني وضمان منع إفلاتهم من العقاب.

وتابع البيان "في الوقت الذي تقدر فيه المنظمة جهود المبعوث الأممي الدكتور غسان سلامة، بشأن تعيين مقرر دولي خاص لحقوق الإنسان في ليبيا، فإنها تتطلع لجهود أكثر دقة وإتقانا من قبل الأطراف الدولية والإقليمية لدعم جهود المبعوث الأممي وبجدية وإخلاص، والتوقف عن العبث بمصير المدنيين.

وتؤكد المنظمة على ضرورة تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية في الملف الليبي وبصورة غير انتقائية.