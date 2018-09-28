الصحة الفلسطينية تعلن مقتل شخص ثالث خلال تظاهرات في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن مقتل 3 أشخاص منهم طفل خلال تظاهرات "جمعة انتفاضة الأقصى" في قطاع غزة.

رام الله — سبوتنيك. وقالت الصحة في بيان عن حصيلة ضحايا أحداث التظاهرات اليوم الجمعة: "مقتل 3 أشخاص بينهم طفل وإصابة 190 آخرين بجروح مختلفة، من بينهم 45 إصابة بالرصاص الحي ومنهم حالتين في حالة خطرة".

في سياق متصل، أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن القدس ليست للبيع، مؤكدا على رفض فلسطين قانون القومية الذي أقره الكنيست الإسرائيلي.

وقال عباس، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الخميس، إن "القدس ليست للبيع وحقوق الشعب الفلسطيني ليست للمساومة".

وأضاف "إسرائيل أقرت قانون القومية العنصري الذي يقود حتما إلى قيام دولة واحدة عنصرية ويلغي حل الدولتين"، متابعا: "نرفض قانون القوميةوندينه بشدة ونطالب المجتمع الدولي وجمعيتكم باعتباره قانونا عنصريا باطلا وغير شرعي".