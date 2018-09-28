بعد اغتيال حسناوات عراقيات... مصير الشاعرة الجميلة شهد الشمري (صور)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن تعرض الشاعرة العراقية الشابة شهد الشمري لمحاولة اغتيال في العاصمة العراقية بغداد.

بدورها نشرت الشمري عبر صفحتها الرسمية في موقع "إنستغرام" صورتها بجانب صورة السيارة التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت قائلة: "أصحاب المواقع القذرة، أنتو داعش من نوع آخر.. أرواح العالم صارت رخيصة مثلكم، حبايب شكرا على سؤالكم الخبر غير صحيح، أنا في لبنان.. محبتي واعتزازي".

وفي قت سابق نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر آثار إطلاقات نارية على زجاج سيارة أدعوا إنها سيارة الشاعرة شهد الشمري وأنها فارقت الحياة.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الخميس، مقتل عارضة الأزياء العراقية تارة فارس، إثر تعرضها لإطلاق نار في العاصمة العراقية بغداد.

وشهدت العاصمة بغداد، خلال شهر أغسطس/ آب، وفاة خبيرة التجميل، رفيف الياسري، صاحبة مركز "باربي"، وخبيرة التجميل رشا الحسن بظروف غامضة، في حادثتين منفصلتين.