الحلبوسي يجتمع مع السفير السعودي لدى العراق

بحث رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، مع السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

بغداد — سبوتنيك. وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس النواب اليوم الجمعة، "استقبل رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي في مكتبه سفير المملكة العربية السعودية لدى العراق السيد عبد العزيز الشمري".

وأوضح البيان: "بحث اللقاء مجمل التطورات على الساحتين العربية والإقليمية، إضافةً إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز أطر التعاون المشترك".

© Photo / HEND ELDAWY في أول زيارة رسمية له... الحلبوسي يلتقي صباح الأحمد في الكويت

وقال الشمري، "ندرك حجم المهمة وصعوبتها لكننا نثق باختياركم وقدراتكم على مواجهة تحديات إدارة المجلس بحكمةٍ ومهنية"، وفقا للبيان.

وأكد الشمري أن "العراق يمثل عامل توازن واستقرار أساسي في المنطقة وأن دعمه والوقوف إلى جانبه حالة ضرورية وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده".

من جانبه، ثمن الحلبوسي "مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة للعراق خلال الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي [المحظور في روسيا وعدة دول] وإغاثة النازحين ودعم الاستقرار، مشيراً إلى وجود العديد من الأمور المشتركة بين البلدين الشقيقين التي يمكن الانطلاق منها لتعزيز أطر التعاون المشترك في قطاعات مختلفة منها الاقتصاد والاستثمار"، بحسب البيان.