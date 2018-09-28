بعد اغتيال تارة فارس... تحقيقات عراقية في حوادث الاغتيال والخطف

وجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وزارة الداخلية بالتحقيق في جرائم الاغتيال والخطف التي شهدتها مدينتي البصرة وبغداد.

بغداد — سبوتنيك. وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، مساء اليوم الجمعة، "وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي كلا من وزارة الداخلية والخلية الاستخبارية بالعمل فورا وخلال 48 ساعة على تركيز الجهود على المستوى الوطني والحصول معلومات واتخاذ إجراءات تتعلق بجرائم اغتيال واختطاف حصلت بتنفيذ عالي المستوى في البصرة وبغداد أماكن أخرى بصورة متزامنة".

© Sputnik . Dmitry Vinogradov نسبة المشاركة في التصويت الخاص على انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق

واعتبر البيان أن تكرار الحوادث في المدينتين بشكل متزامن، "يعطي الانطباع بأن وراءها مخططا من جهات منظمة هدفه الإخلال بالأمن تحت ذرائع محاربة مظاهر الانحراف وإظهارها على أنها حالات مفردة وهي لا تبدو كذلك".

واغتال مسلحون مجهولون، الثلاثاء الماضي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان سعاد العلي في مدينة البصرة جنوبي العراق.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت، أمس الخميس، مقتل وصيفة ملكة جمال العراق السابقة وعارضة أزياء على مواقع التواصل الاجتماعي تارة فارس بطلق ناري.