التبادل التجاري العراقي الروسي تجاوز مليار دولار

أعلن السفير العراقي لدى روسيا، حيدر منصور هادي العذاري، أن حجم التبادل التجاري بين العراق وروسيا ارتفع بنسبة 52% خلال العامين الماضيين وتجاوز مليار دولار سنويا، مشددا على أن العلاقات بين البلدين ممتازة.

© Sputnik . КARINA YOUNES السفير العراقي في موسكو يبحث مع بوغدانوف ملفات هامة

موسكو — سبوتنيك . وقال السفير العراقي، لوكالة "سبوتنيك": "علاقاتنا القديمة والحالية مع روسيا ممتازة ومستمرة. ارتفع معدل التبادل التجاري بين العراق وروسيا بنسبة 52 بالمئة خلال العامين الماضيين من 900 مليون دولار إلى 1.4 مليار دولار".

وأضاف "نعمل على زيادة مستوى التبادل التجاري، وهناك شركات روسية ترغب في دخول السوق العراقية، وسنحاول كسفارة، دعمهم وتوفير منصة مناسبة لعملهم في العراق".

وأشار السفير العراقي في موسكو، إلى أن العلاقات الجيدة بين بغداد والولايات المتحدة، لا تتعارض مع تطوير التعاون مع الدول الأخرى، خاصة في المجال العسكري.