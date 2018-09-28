السودان: إلزام معلميْن اثنين بدفع 15 مليارا بسبب تسريب امتحان

وقضت ذات المحكمة على أستاذ فيزياء وهو المدان الثاني في قضية تسريب امتحان مادة الكيمياء، بالسجن عاما وغرامة، لنشره الامتحان المسرب في مجموعة "واتساب"، بحسب شبكة "الشروق" السودانية.
وجاء قرار القاضي بناء على إدانة المتهم الأول تحت المواد "177" من القانون الجنائي المتعلقة بخيانة الأمانة، والمادة "55" المتعلقة بإفشاء معلومات سرية عن البلاد، والمادة "89" المتعلقة بإخلال الموظف العام بالواجبات التي تمليها وظيفته خاصة أنه موظف دولة.
وشدّدت المحكمة العقوبة نسبة لارتكاب المدان الأول ثلاث جرائم، وكان من الأحرى رؤية أقسى أنواع العقوبة التي تتطلب عليه وهي السجن 14 عاما وتم إصدارها في مواجهته، بينما جاء القرار للمتهم الثاني تحت المادة "19" من جرائم المعلوماتية بناء على تسببه في إفشاء معلومات سرية تخص الدولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
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