السودان: إلزام معلميْن اثنين بدفع 15 مليارا بسبب تسريب امتحان

قضت محكمة الفساد ومخالفات المال العام في السودان، بالسجن 14 عاما والغرامة على كبير المراقبين في مركز "401" بكرري، عقب إدانته بتسريب امتحان مادة الكيمياء للشهادة السودانية للعام الجاري.

وقضت ذات المحكمة على أستاذ فيزياء وهو المدان الثاني في قضية تسريب امتحان مادة الكيمياء، بالسجن عاما وغرامة، لنشره الامتحان المسرب في مجموعة "واتساب"، بحسب شبكة "الشروق" السودانية.

© AP Photo / Abd Raouf الاتحاد الأفريقي يتبنى مبادرة السودان للتوصل لسلام في أفريقيا الوسطى

وألزمت المحكمة المدانيْن بدفع 15 مليار جنيه سوداني (نحو 850 مليون دولار) بالتضامن لصالح الشاكية وزارة التربية والتعليم على سبيل التعويض عن تكلفة امتحان مادة الكيمياء

وجاء قرار القاضي بناء على إدانة المتهم الأول تحت المواد "177" من القانون الجنائي المتعلقة بخيانة الأمانة، والمادة "55" المتعلقة بإفشاء معلومات سرية عن البلاد، والمادة "89" المتعلقة بإخلال الموظف العام بالواجبات التي تمليها وظيفته خاصة أنه موظف دولة.

وشدّدت المحكمة العقوبة نسبة لارتكاب المدان الأول ثلاث جرائم، وكان من الأحرى رؤية أقسى أنواع العقوبة التي تتطلب عليه وهي السجن 14 عاما وتم إصدارها في مواجهته، بينما جاء القرار للمتهم الثاني تحت المادة "19" من جرائم المعلوماتية بناء على تسببه في إفشاء معلومات سرية تخص الدولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.