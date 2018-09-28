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21:48 28 سبتمبر/ أيلول 2018
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    مجلس التعاون الخليجي

    بيان شديد اللهجة من الرباعي العربي

    © AP Photo /
    العالم العربي
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    أصدر الرباعي العربي، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، اليوم الجمعة، بيانا شديد اللهجة.

    نشرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بيانا مشتركا جمع الرباعي العربي مع اليمن ينتقد فيه فشل مجلس حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن اليمن.

    الرئيس اليمني هادي
    © REUTERS / CARLO ALLEGRI
    الرئيس اليمني يدعو الأمم المتحدة لنقل مكاتبها إلى عدن
    وقال البيان المشترك: "فشل مجلس حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع في اليمن، وذلك في ظل عدم تعاون كل من هولندا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورج وأيرلندا، وإصرارها على عدم الأخذ بعين الاعتبار شواغل الدول المعنية المشروعة وملاحظاتها الواضحة تجاه تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المقدم لهذه الدورة".

    وتابع "اعترى التقرير خلل جلي ومغالطات وثغرات لا يغفلها منصف، فضلاً عما تضمنه من توصيفات تتناقض بوضوح مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن".

    ومضى "الانقسام الواضح الذي ظهر جليا اليوم أثناء اعتماد مجلس حقوق الإنسان للقرار المقدم من الدول المذكورة أعلاه، والذي تم تمريره بموافقة أقل من نصف أعضاء المجلس".

    واستطرد "جاء نتيجة لأنه لم يتأسس على موافقة الدولة المعنية ذاتها، وبما لا يحترم الحق السيادي لها في إبداء موافقتها على التعاون مع القرارات الدولية، التي تتناول بشكل مباشر أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها".

    وقال البيان: "ذلك على الرغم من الحرص والتعاون، الذي أبداه وفد اليمن ووفود الدول المعنية للوصول إلى صيغة توافقية تعكس وحدة المجتمع الدولي تجاه الوضع في اليمن، وبما يضمن التعاون الكامل من الحكومة اليمنية الشرعية لتنفيذ ما يتضمنه القرار".

    وأشار البيان المشترك إلى أنه في ضوء عدم تعاون الدول المذكورة أعلاه وإصرارها على موقفها، أعلنت المجموعة العربية تمسكها بطرح مشروع قرارها تحت البند العاشر من أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان.

    وأضاف الرباعي العربي واليمن "ندعو مكتب المفوض السامي لمواصلة تقديم المساعدة الفنية، وبناء القدرات للحكومة اليمنية الشرعية واللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، وهو القرار الذي تم اعتماده بتوافق آراء الدول الأعضاء في المجلس، وحاز على موافقة الدولة المعنية وإبداء استعدادها للتعاون في تنفيذه".

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    أخبار اليمن, الحرب في اليمن, مجلس حقوق الإنسان, الأمم المتحدة, السعودية, البحرين, الإمارات, اليمن, مصر
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