"إسرائيل لن تكون جزءا من تحالف عسكري جديد"... وقطر تحذر

حذر وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الجمعة، من أن تحالف الأمن الإقليمي المقترح، الذي يجمع الولايات المتحدة وحلفاء الخليج ومصر والأردن يواجه خطر المصداقية إذا لم يتم حل النزاع الخليجي.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عقب اجتماع في نيويورك: "فيما يتعلق بإنشاء التحالف، لا نعتقد أنه حتى إذا بدأ ذلك، فسيتم مواصلته بشكل فعال، إذا تم تجاهل الأزمة الخليجية"، وفقا لـ"رويترز".

من جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ضرورة وقف نشاط إيران الخبيث في المنطقة، وهزيمة تنظيم "داعش" والمجموعات الإرهابية الأخرى.

وقال بيان لوزارة الخارجية الأمريكية إن بومبيو شكر وزراء الخارجية العرب على شراكتهم مع الولايات المتحدة، مؤكدا أهمية جلب السلام والاستقرار إلى سورية واليمن وضمان عراق مزدهر يشمل الجميع، بحسب تلفزيون أمريكي.

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وأكد بومبيو لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن الذين حضروا الاجتماع ضرورة وقف نشاط إيران الخبيث في المنطقة، حسب تعبيره.

وأفاد البيان بأن كل المجتمعين وافقوا على الحاجة إلى مواجهة التهديدات الموجهة من إيران إلى المنطقة والولايات المتحدة.

وأشار إلى نقاش مثمر أجراه الحاضرون حول تشكيل تحالف استراتيجي في الشرق الأوسط يرتكز على دول الخليج لتعزيز الازدهار والأمن والاستقرار في المنطقة.

ووصف وزراء خارجية الأردن والإمارات والبحرين الاجتماع بـ"الجيد جدا"، في حين وصفه وزير خارجية قطر بـ"المثمر إلى حد ما".

وخصص الاجتماع لبحث التهديدات الإيرانية للمنطقة والأوضاع في اليمن وسورية والعراق إضافة إلى الخلاف الخليجي. إلى جانب تشكيل تحالف إقليمي دولي يضم الدول الخليجية الستة ومصر والأردن والولايات المتحدة واحتمال انضمام دول أخرى في المستقبل.

وقال تيم لاندركينغ نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي، إن الولايات المتحدة تبحث إدراج شركاء جدد من آسيا وأوروبا في التحالف المزمع إعلانه مع دول الخليج إضافة لمصر والأردن.

وأكد لاندركينغ إن "إسرائيل لن تكون جزءا من هذا التحالف".

وأضاف أن هناك محادثات لإدراج شركاء آخرين في هذا الحلف على سبيل المثال من الشرق الأوسط أو من أوروبا وحتى من آسيا، ولكن بالنهاية هذا ليس قرار واشنطن لوحدها وإنما هو قرار يتخذ بشكل جماعي.