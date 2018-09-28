أمريكا تغلق قنصليتها في مدينة البصرة العراقية

قال مسؤولان أمريكيان، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة قررت إغلاق قنصليتها في مدينة البصرة العراقية بسبب مخاوف أمنية.

وقد يزيد القرار، الذي يأتي بعد هجمات صاروخية واحتجاجات عنيفة في المدينة، التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وفقا لوكالة "رويترز".

© REUTERS / Essam al-Sudani رئيس البرلمان العراقي يدعو إلى اتخاذ تدابير سريعة لتحسين أوضاع البصرة

واتهم البيت الأبيض إيران هذا الشهر بالتقاعس عن منع هجمات لمسلحين تدعمهم طهران على القنصلية.

وتشهد محافظة البصرة، الغنية بالنفط، منذ أسابيع احتجاجات على تردي الخدمات وتلوث المياه، خلفت عددا من القتلى والجرحى.

واشتدت حدة التظاهرات حينما أحرق مبنى مجلس المحافظة ومقار أحزاب سياسية منها مقار "منظمة بدر" و"حزب الدعوة" و"الفضيلة" و"عصائب أهل الحق"، بالإضافة إلى مبنى القنصلية الإيرانية.

وأعقب أحداث البصرة الأخيرة حديث واسع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في المحافظة عن دور لنشطاء من البصرة في أحداث العنف.